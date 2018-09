Le riprese di Rambo 5 inizieranno presto, parola di Sylvester Stallone

Sylver Stallone ha fatto capire tramite i suoi profili social che le riprese di Rambo 5 inizieranno molto presto. oltre a quello di Rocky Balboa, il ruolo di John Rambo è uno dei personaggi che hanno reso celebre l'attore in tutto il mondo, e dopo più di 10 anni si appresta a tornare sul grande schermo.

Dopo aver recentemente condiviso il suo duro allenamento per il film, Sly ha postato sul suo profilo Instagram un'immagine di Rambo con in mano un machete. La didascalia recita: "Inizieremo presto e sono molto eccitato... Il mondo sarà cambiato ma lui no. NULLA E' FINITO." Potete dare un'occhiata al post in calce alla notizia.

Un ritorno del franchise è stato confermato per la prima volta a ottobre 2016, ma nessuno era sicuro che Stallone sarebbe tornato a ricoprire il ruolo del protagonista. Il film è stato poi messo in attesa quando a causa dei piani per una serie televisiva incentrata su John Rambo, che però non avrebbe incluso l'attore.

Quando però la serie non ha ricevuto luce verde, la quinta pellicola della saga ha iniziato definitivamente a prendere forma. A maggio è stato finalmente confermato che Stallone sarebbe tornato a vestire i panni di Rambo, mentre il mese scorso dei report hanno indicato Adrian Grunberg come regista della pellicola.