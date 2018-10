Le riprese di Jumanji 3 partiranno alla fine di Gennaio 2019

Quattro mesi dopo l’uscita nelle sale di Jumanji - Benvenuti nella giungla, pellicola sequel del film con Robin Williams, la Sony annunciava in via ufficiale la decisione di dare un nuovo seguito alla storia con un terzo capitolo. Oggi, invece, possiamo confermarvi che le riprese di Jumanji 3 avranno inizio al termine del primo mese del 2019.

Il fortunato lungometraggio con la star del momento Dwayne Johnson è stato di sicuro uno dei successi di maggiore considerazione al botteghino mondiale. Costato infatti “soli” 90 milioni di dollari, ha incassato in tutto il globo ben 962 milioni, raggiungendo il primo posto nella classifica box-office dei film Sony / Columbia, scavalcando rivali come la trilogia di Spider-Man diretta dal filmmaker Sam Raimi che era posizionata lì in cima ormai da diversi anni. Ricevere un così ampio consenso di critica e di pubblico per un prodotto che riprendeva una delle storie più nostalgiche degli anni ’90 non è stato certamente così ovvio, specie se si considera che generalmente queste operazioni si traducono semplicemente in scelte di natura puramente commerciale, finalizzate a investire più sul fattore nostalgia che su un progetto ben più strutturato e a lungo termine.

Vinta, dunque, questa scommessa, è notizia di qualche ora fa la decisione della major di avviare la produzione di Jumanji 3 a partire dal 21 gennaio 2019 nella città di Atlanta, in Georgia. Le riprese, inoltre, dovrebbero spostarsi in un secondo momento nelle isole hawaiane, luogo già scelto per la lavorazione del primo episodio come set per la giungla. Il regista Jake Kasdan dovrebbe tornare nuovamente in cabina di regia, così come l’interesse è rivolto anche verso il resto del team che ha reso realizzabile il trionfo di Jumanji - Benvenuti nella giungla. Atteso, oltre The Rock, è anche l'ingaggio per il resto del trio composto da Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan. C'è da presumere a questo punto che le agenzie rappresentanti gli attori principali della storia possano far leva sul successo del precedente capitolo per un aumento giustificato del cachet.

L’uscita nelle sale cinematografiche di Jumanji 3 è fissata al momento per il 13 dicembre 2019, periodo ideale per un prodotto destinato perlopiù ad una platea familiare.