Le riprese di Guardiani della Galassia vol.3 ad inizio 2019?

Le riprese di Guardiani della Galassia vol.3 potrebbero partire prima del previsto. E' quello che annuncia il sitoe, ovviamente, si tratta per ora soltanto di una voce di corridoio tutt'altro che confermata.

Il sito spiega che le riprese di Guardiani della Galassia vol.3 dovrebbero partire ufficialmente ad inizio 2019 nei Pinewood Studios di Atlanta. Questo permetterebbe a James Gunn di lavorare in maniera estesa anche alla post-produzione della pellicola; infatti, come confermato dal regista e sceneggiatore, il film dovrebbe arrivare nel 2020. Il primo film in uscita quell'anno è fissato per il 5 maggio, dunque Gunn avrà a disposizione un anno per completare gli effetti visivi e tutta la lavorazione dietro le quinte del cinecomic.

Per ora non sapremo nulla, vista l'uscita di Avengers: Infinity War prevista per aprile in cui i Guardiani torneranno, ma è chiaro che entro fine anno dovremmo iniziare a saperne di più, potenziali nuovi ingressi nel cast inclusi.

Gunn ha più volte spiegato che questo terzo episodio sarà l'ultimo in cui vedremo questa iterazione del team e che se ci sarà un quarto capitolo vedremo nuovi personaggi. In Guardiani della Galassia vol.3 vedremo l'introduzione di Adam Warlock, "annunciato" durante una sequenza post-titoli di coda di vol.2.