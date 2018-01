Inizialmente, il film dedicato al famoso Gambit , sarebbe dovuto uscire ad ottobre 2016, per poi essere posticipato a febbraio 2019, con l'ingaggio dialla regia del cinefumetto della

Peccato che Gore Verbinski abbia deciso di abbandonare il progetto qualche settimana fa; secondo le voci di corridoio, il divorzio artistico è stato amichevole. Al momento Channing Tatum, star e produttore del film, resta ancora a bordo, confidente che il progetto possa andare avanti.

Per questo stop, le riprese di Gambit non hanno più una data di partenza. L'uscita del film è stata posticipata al giugno del 2019 e la Fox, al momento, si sta impegnando nel trovare un altro regista (il quarto!) per rispettare la data di uscita.

Prima di Verbinski fu Rupert Wyatt a lasciare il film per divergenze creative; qualche mese dopo, il "rimpiazzo" scelto da Tatum e Fox per sostituire Wyatt, Doug Liman, ha deciso di abbandonare il cinefumetto con le stesse motivazioni.

Secondo Omega Underground, che ha lanciato per prima la notizia, il posticipo delle riprese potrebbe costare al cinefumetto la location: da New Orleans potrebbero spostarsi quest'estate a Montreal.

Al momento Tatum è l'unico attore confermato nel cast, visto che Lizzy Caplan, che era stata annunciata come protagonista femminile del cinecomic Fox, potrebbe non far parte più del cast dopo l'abbandono di Verbinski che l'aveva personalmente scelta per il ruolo.