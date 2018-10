Le riprese di Flash posticipate nuovamente, possibile uscita nel 2021

Il film dedicato a Flash troverà mai 'pace'? Forse sì, ma non subito. Infatti le riprese del film, previste inizialmente per il prossimo febbraio, sono state nuovamente posticipate dalla Warner Bros. Pictures.

L'autorevole Variety ha confermato che lo studio ha deciso di posticipare nuovamente le riprese di Flash; stando ad alcune indiscrezioni questo è per via della sceneggiatura, che è di nuovo in lavorazione e che lo studio non crede sia pronta per quando dovevano iniziare le riprese. E visto che Ezra Miller dovrebbe essere impegnato sul set di Animali Fantastici 3 a luglio, le riprese del suo Flash sono state posticipate alla fine del 2019.

Secondo Variety questo posticipo cosi 'a lungo' vorrebbe la Warner pronta a far uscire la pellicola stand-alone dedicata al personaggio (a lungo rimandata, tra licenziamenti di registi e abbandoni vari) per il 2021.

Variety, inoltre, afferma che la Warner sta puntando su questi film in quanto "non avrebbe intenzione di realizzare altre pellicole su Superman e Batman" e affermerebbe che... sì, lo studio vuole un recasting del personaggio di Batman "con un attore molto più giovane".

Noi vi terremo aggiornati su tutti i progetti legati all'Universo DC nelle prossime settimane. Restate sintonizzati su queste pagine!