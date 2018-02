Le riprese dello spin-off su Obi-Wan Kenobi in Irlanda del Nord?

Mentresta preparando il suo, in arrivo a dicembre 2019, sembra che il progetto legato al prossimo spin-off della saga, dedicato a Obi-Wan Kenobi , sia pronto per essere girato in Irlanda del Nord.

Stando ad una voce di corridoio di Belfast Telegraph, le riprese dell'attesa pellicola sono previste a Belfast e si svolgeranno nel corso del 2019. Ovviamente questo è soltanto un rumor e, al momento, non sappiamo nemmeno se lo spin-off dedicato ad Obi-Wan Kenobi avrà il via libera ufficiale della Lucasfilm.

Secondo una news dello scorso agosto, il Premio Oscar Stephen Daldry (The Hours, Billy Elliott) è in trattative per dirigere lo spin-off. Il progetto è allo stato embrionale e, al momento, non c'è alcuno script pronto ma se le trattative andranno a buon fine, sarà Daldry ad occuparsi della sceneggiatura insieme ad altri scrittori della Lucasfilm.

Lo spin-off potrebbe arrivare nel 2020 mentre, ricordiamo, nel 2019 arriverà l'atteso Star Wars: Episodio IX; questo maggio, invece, toccherà all'altro spin-off, Solo: A Star Wars Story. Oltre a questi ci sono in preparazione una nuova trilogia firmata da Rian Johnson ed una serie di pellicole sviluppata dai creatori de Il Trono di Spade; per gli altri spin-off si rumoreggiano film su Yoda e Boba Fett.