Le riprese del prossimo X-Force inizieranno a fine anno?

Bob Iger della Disney non si è mai detto contrario a continuare la saga di Deadpool, incluso il rating R [vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nb.], e X-Force sarà una sorta di sequel/crossover di Deadpool 2, in arrivo a metà maggio nei cinema.

Secondo alcuni rumor, infatti, la Fox inizierà la produzione di questo nuovo film entro ottobre, e cioè prima che l'accordo con la Disney venga finalizzato. In questo modo X-Force dovrebbe debuttare nei cinema entro la fine del 2019.

Per ora la Fox ha fissato semplicemente le date di uscita di New Mutants (per febbraio 2019) e Gambit (per giugno 2019), ma è previsto anche un altro film senza titolo ispirato ai fumetti della Marvel per il 22 novembre e potrebbe, tranquillamente, essere X-Force.

Ricordiamo che in X-Force si formerà una squadra di mutanti capitanata da Deadpool (Ryan Reynolds) e Cable (Josh Brolin), e probabilmente la Domino di Zazie Beetz. Drew Goddard - che ha scritto e dirigerà la pellicola - ha lavorato con i Marvel Studios allo sviluppo del serial televisivo su Daredevil. Ripetiamo che Bob Iger della Disney avrebbe tutta l'intenzione di mantenere il Deadpool della Fox e di Reynolds all'interno del Marvel Cinematic Universe senza doverlo reboottare; di conseguenza anche questo X-Force potrebbe rientrare nella medesima continuity.