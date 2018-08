Le riprese del Pinocchio in live-action della Disney il prossimo anno?

La Walt Disney Pictures sta pensando a Pinocchio come prossimo adattamento cinematografico in live-action ispirato ad un classico d'animazione dello studio. A quanto pare, la Disney starebbe puntando ad iniziare le riprese del progetto ad inizio 2019.

Dopo l'abbandono di Sam Mendes, sarà Paul King a dirigere l'adattamento in live-action, con la sceneggiatura firmata da Chris Weitz.

Come svelò Weitz tempo fa, l'intenzione è quella di girare sia a Londra che in Italia. Con le riprese potenzialmente fissate ad inizio 2019, l'uscita nel 2020 è praticamente assicurata.

Pinocchio uscì nel 1940 ed è l'adattamento Disneyano del famoso romanzo di Carlo Collodi del 1883. Al momento non ci sono notizie sull'eventuale cast della pellicola.

Pinocchio è soltanto l'ultimo degli adattamenti cinematografici degli ultimi anni di pellicole d'animazione Disney. Abbiamo visto Alice in Wonderland (con relativo sequel), Cenerentola, La Bella & La Bestia, Maleficent (ispirato a La Bella Addormentata nel bosco), Il Libro della Giungla, oltre ad un remake di Elliott, il drago invisibile e Ritorno al Bosco dei 100 Acri (ispirato alla figura di Winnie the Pooh). Sono già in uscita i film di Mulan, Il Re Leone e Aladdin, oltre ad un sequel di Mary Poppins. La Disney, però, ha in cantiere altri numerosissimi progetti su queste nuove versioni in live-action.