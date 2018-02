Le riprese del film originale Netflix Triple Frontier partiranno questa estate

Il progetto è stato oggetto di un processo di casting turbolento, non a caso diversi sono stati i nomi di spicco menzionati nel corso degli anni, da, passando per Tom Hardy, Channing Tatum, fino all’attuale interprete di Batman, Ben Affleck . Poche ore fa è giunto l’annuncio dell’inizio delle riprese a partire dall’estate.

La produzione del film, legato in passato alla Paramount Pictures e al nome della regista Kathryn Bigelow, partirà ufficialmente il 15 maggio presso l’isola hawaiana di Oahu, location già adoperata per altri importanti colossal come Jurassic World: Il Regno Distrutto o Godzilla, e si concluderanno il 30 settembre.

Triple Frontier si riferisce ad uno dei luoghi più pericolosi al mondo, quella regione di frontiera tra il Paraguay, l'Argentina e il Brasile, tra la convergenza dei fiumi Igazu e Parana. Un luogo difficilmente controllabile e regno incontrastato del crimine organizzato. Le riprese si svolgeranno tra le isole Hawaii e la Colombia.

La pellicola, diretta dal regista J.C. Chandor (All Is Lost – Tutto è perduto), è sceneggiata dallo stesso Chandor assieme alla collaborazione del premio Oscar Mark Boal (Zero Dark Thirty, Detroit). Il russo Roman Vasyanov (Fury, Suicide Squad) sarà il direttore della fotografia, mentre Greg Berry (Daredevil, Deadpool) si occuperà del reparto scenografico del film.

Nel cast artistico del lungometraggio, tutto ancora da confermare in via ufficiale, figurerebbero Mark Wahlberg, chiamato a sostituire Ben Affleck, Charlie Hunnam, Pedro Pascal, Garrett Hedlund e Adria Arjona.

Triple Frontier sarà disponibile sugli schermi di Netflix in un periodo ancora non precisato del 2019.