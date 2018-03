Le riprese del film live-action su Sonic partiranno nel corso di questa estate

La produzione del lungometraggio della Paramount Pictures dovrebbe avere inizio durante la stagione estiva e il compositoresembra essere il candidato più vicino a siglare l’accordo per la scrittura della colonna sonora.

Basato sul progetto del popolare videogame di casa SEGA e prodotto dal regista di Deadpool, Tim Miller, il candidato premio Oscar Jeff Fowler è stato chiamato a dirigere quello che rappresenta il primo grande progetto della sua carriera da film-maker.

Nel lontano 2014 la Sony Pictures aveva comunicato che era in fase di sviluppo l’adattamento cinematografico della saga videoludica nipponica su Sonic the Hedgehog, ma i lavori cominciarono a prendere la giusta piega solo con l’arrivo di Miller nel 2016. Quest’ultimo e Jeff Fowler hanno dei precedenti in passato, infatti i due hanno speso diversi anni in collaborazione per la trasposizione cinematografica basata sulla serie a fumetti The Goon, una storia mashup tra il genere crime e l’horror supernatural.

A riportare la notizia annunciata nel titolo è il sito Omega Underground secondo cui il cineasta sarebbe intenzionato ad avviare le riprese del lungometraggio in live-action nel mese di luglio presso la città di Atlanta. La release del film nelle sale cinematografiche statunitensi è fissata al 15 novembre 2019. I lavori di animazione saranno curati dal Blur Studio, di cui Miller ricopre una posizione di vertice nella compagnia.

In caso di conferme, inoltre, Tom Holkenborg, conosciuto dai più come Junkie XL, sarebbe stato contattato per scrivere le musiche della pellicola sul protagonista immaginario. Nel caso in cui le negoziazioni dovessero andare in porto questo segnerebbe una nuova cooperazione per il compositore e Tim Miller dopo la precedente esperienza nella realizzazione del cinecomic sul mercenario chiacchierone Deadpool ad opera della 20th Century Fox.

Non ci resta che attendere prossimi aggiornamenti e magari i primi nomi sul cast artistico del lungometraggio incentrato sul riccio dalla velocità supersonica.