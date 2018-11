Le riprese de Gli Eterni a settembre 2019, l'uscita nel 2020 è ufficiale?

La regia del cinefumetto è stata affidata a Chloe Zhao . Riguardo questo progetto, That Hashtag Show ha spiegato che, sebbene nei fumetti ci sono due iterazioni (quella famosa di Jack Kirby e quella successiva di Neil Gaiman ), questo cinecomic sarà ispirato maggiormente dal lavoro di Kirby. La pellicola introdurrà il pubblico sia al mondo degli Eterni che dei loro acerrimi nemici, i Devianti, e dovrebbe collegarsi ad altri personaggi esistenti, lasciando aperte le porte all'introduzione di altri personaggi molto famosi dell'Universo della Marvel per il futuro. I protagonisti saranno Ikaris e Sersi, legati tra di loro sentimentalmente.

La sceneggiatura è stata firmata da Matthew & Ryan Firpo . La sceneggiatura firmata dai Firpo è incentrata "su un gruppo di superesseri quasi immortali conosciuti come Eterni e un altro gruppo mostruoso conosciuto come Devianti, creati dalle entità cosmiche Celestiali".

Ora That Hashtag Show sembra confermare quel rumor, affermando che - effettivamente - le riprese del film dedicato agli Eterni inizieranno a settembre 2019. Questo dovrebbe, di conseguenza, confermare che la data di uscita del cinecomic è quella del 6 novembre 2020.

