Le riprese di Captain Marvel anticipate per Avengers 4?

Come vi avevamo anticipato, le riprese di Captain Marvel , nuovo film dei Marvel Studios, sono previste a febbraio. Adesso MCUExchange riporta un nuovo rumor che cambierebbe un po' le carte in tavola.

Secondo il sito, le riprese del cinefumetto - che arriverà a marzo 2019 distribuito dalla Walt Disney Pictures - partiranno ad inizio marzo e dovrebbero concludersi a metà luglio. Ma la cosa più interessante, è che la Marvel sta cercando in fretta ed in furia alcuni attori per i ruoli principali - quindi dovremmo aspettarci qualche annuncio nelle prossime settimane - per una settimana di riprese che si svolgerà a gennaio.

A quanto svela MCUExchange, quella settimana di gennaio permetterà alla Marvel di girare alcune sequenze di Captain Marvel insieme ad Avengers 4, con la possibilità, dunque, di vedere magari qualche personaggio dei Vendicatori apparire nel film stand-alone con Brie Larson.

Vi terremo aggiornati.