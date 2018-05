Le riprese di Birds of Prey nel 2019 con un cast tecnico tutto al femminile?

Dopo molti rumor nei mesi precedenti, qualche settimana fa Cathy Yan è stata confermata alla regia di Birds of Prey, sorta di "spin-off" di Suicide Squad con protagonista la Harley Quinn di Margot Robbie.

Secondo Heroic Hollywood, le riprese del cinefumetto targato DC Comics potrebbero iniziare nei primi mesi del 2019 e, stando al report del sito, la Warner Bros. Pictures starebbe puntando ad avere un cast tecnico totalmente composto da donne. Se cosi fosse, Birds of Prey potrebbe diventare il film successivo ad uscire dopo Wonder Woman 2 che, ricordiamo, arriverà nei cinema statunitensi a fine 2019.

Birds of Prey è uno spin-off del franchise di Suicide Squad che vedrà Margot Robbie impegnata sia come interprete (nei panni di Harley Quinn) che come produttrice. Il progetto è stato selezionato dalla Warner Bros. e definito una 'priorità' dopo aver accantonato, almeno per un po', l'altro spin-off titolato Gotham City Sirens, che avrebbe visto la Quinn fare team con Catwoman e Poison Ivy per la regia di David Ayer.

In questo Birds of Prey, invece, sembra debutterà il personaggio di Batgirl che, successivamente, avrà uno spin-off tutto suo.

Oltre a Birds of Prey e Gotham City Sirens, sono in fase di sviluppo anche Suicide Squad 2 e - potenzialmente - una sorta di Joker vs. Harley Quinn, anche se gli ultimi rumor davano questo film per 'accantonato'.

Al momento Birds of Prey non ha una data di uscita.