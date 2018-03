Le riprese aggiuntive di X-Men: Dark Phoenix riguarderanno il terzo atto

Il posticipo - dal prossimo novembre al 14 febbraio 2019 - di X-Men: Dark Phoenix ha spaventato (e non poco) i fan dei mutanti dei fumetti della

Ieri un rumor affermava che le riprese aggiuntive ordinate dalla Fox per il cinefumetto scritto e diretto da Simon Kinberg erano tutt'altro che preoccupanti. Ora è il The Hollywood Reporter a chiarire, ancora di più, la situazione intorno a questo nuovo episodio della saga dei mutanti della Marvel.

Il sito spiega che la produzione di X-Men: Dark Phoenix è terminata 'sotto il budget' previsto dallo studio e che la maggior parte della lavorazione di post-produzione è stata già fatta; tuttavia sia Kinberg che la Fox sono rimasti tutt'altro che soddisfatti dal terzo atto della pellicola, decidendo di procedere con delle riprese aggiuntive. Il budget stimato per queste nuove riprese è di 10 milioni di dollari il che vuol dire che si tratterà, comunque, di sequenze dialogate o piccole scene d'azione che non richiedono grande uso di CGI.

Le riprese inizieranno a fine estate, a causa degli impegni presi in precedenza dagli attori, e questo ha portato lo studio a rimandare a febbraio 2019 l'uscita della pellicola - cosi da poter completare, in maniera molto più calma la post-produzione - anziché correre e ottenere un risultato alla Justice League per rispettare la data di uscita. Inoltre, THR conferma che la Fox già stava ipotizzando di rimandare il film a febbraio per evitare lo scontro diretto a novembre con il film della Disney Lo Schiaccianoci e i quattro regni, cosi da avere il cinefumetto con il campo libero nel mese dei febbraio al box-office, dove non dovrà affrontare grosse competizioni fino all'8 marzo, quando arriverà Captain Marvel.