Le riprese aggiuntive di Avengers 4 serviranno a concludere il film, ecco le foto dal set

Come saprete, sono in corso delle riprese aggiuntive per l'atteso Avengers 4 che, secondo le speculazioni, dovrebbe aggiungere addirittura ancora più sequenze ambientate nel Wakanda.

Ed ora, nel corso di una nuova intervista, l'attore Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk) ha parlato di queste riprese aggiuntive di Avengers 4 dei fratelli Russo: "Faremo delle riprese aggiuntive del film da settembre. E poi inizieremo il tour promozionale internazionale. E poi uscirà il secondo film, che noi ancora non sapremo come sarà. Non faremo soltanto delle riprese aggiuntive, finiremo la pellicola, perché non abbiamo mai finito totalmente la pellicola lo scorso anno".

In attesa di scoprire il full trailer ufficiale ma anche solo il titolo di questo nuovo episodio in arrivo a maggio 2019, vi mostriamo delle foto dal set di queste riprese aggiuntive che mostrano gli attori Chris Evans, Scarlett Johansson e Paul Rudd nei panni, rispettivamente, di Steve Rogers/ Captain America, Natasha Romanoff/la Vedova Nera e Scott Lang/Ant-Man con dei look, chiaramente, totalmente differenti. Potete trovare le foto tramite il link allegato al tweet che vi presentiamo qui sotto.

Avengers 4 uscirà a maggio 2019 per la regia dei fratelli Russo e porterà una conclusione alla storia iniziata lo scorso aprile con Avengers: Infinity War.