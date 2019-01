Le regole del Maestro Lin nel nuovo promo ufficiale di Deadly Class

È stato diffuso online un nuovo promo ufficiale dedicato all'attesissimo Deadly Class, trasposizione dell'omonimo e apprezzato fumetto di Rick Remender prodotta per il canale SyFy dai fratelli Russo (Avengers: Infinity War) e che vede Benedict Wong tra i protagonisti nei panni del Maestro Lin.

Basato sul graphic novel di Image Comics, l'adattamento di Deadly Class è stato creato da Rick Remender, che ha creato la serie a fumetti con Wes Craig, e Miles Orion Feldsott. Deadly Class è ambientato in un oscuro mondo di fumetti sullo sfondo della controcultura della fine degli anni '80. La storia segue le vicende di un adolescente senzatetto, Marcus (Benjamin Wadsworth), che viene reclutato in una scuola privata d'élite in cui le principali famiglie criminali del mondo inviano le proprie nuove generazioni.



Mantenere il suo codice morale, sopravvivendo ad un contesto sociale complicato, si rivela un'impresa davvero difficile.



Nel cast di Deadly Class troviamo Benedict Wong, Benjamin Wadsworth, Lana Condor, Maria Gabriela de Faria, Luke Tennie, Liam James e Michel Duval.

La serie è una co-produzione Sony Pictures Television Studios e Universal Cable Productions, con Anthony e Joe Russo produttori esecutivi.



Toland Krieger è alla regia del primo e attesissimo episodio di Deadly Class, che arriverà su Syfy il prossimo 16 gennaio.