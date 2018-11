Le prime reazioni ad Hellboy sono online... e sono negative

I primi commenti al nuovo Hellboy cinematografico sembrano suggerirci che... sì, facciamo bene a rimpiangere Guillermo Del Toro. Infatti sono in rete le prime reazioni ai test screening del film che debutterà nel 2019.

Precisiamo che le reazioni provengono da più fonti - le quali sembrano concordare tra loro - e che sono di un test screening del film. Solitamente questi test screening vengono realizzati dallo studio per capire cosa va e cosa non va in una pellicola e, nell'ultimo caso, ricorrere a delle soluzioni quali riscritture di copione, riprese aggiuntive o tagli in sala di montaggio.

Nel caso di Hellboy il primo a lanciare l'allarme su Twitter è DanielRPK, ormai famosissimo per i suoi scoop sui blockbuster "Le reazioni ad Hellboy fino ad ora sono... molto pessime. Il che è brutto, visto che non vedevo l'ora di vederlo". Al suo tweet è seguito, quasi immediatamente, quello di Skyler Shuler di That Hashtag Show che sembra fornire lo stesso rumor di DanielRPK: "Ho sentito pessime cose sul film... David Harbour, però, ho sentito dire che è decente". Shuler fa notare che, sebbene ci sia tempo per aggiustare il tutto, "non è un buon segno".

Risponde a loro anche KCWalsh che aggiunge: "Harbour fa del suo meglio ma i dialoghi, il villain e la storia sembrano 'mancare'.".

Insomma, non resta che rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti!