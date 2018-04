Le nuove immagini promozionali di Ant-Man and the Wasp ci mostrano i poteri di Ghost

Dopo Avengers: Infinity War, in arrivo questo mercoledì in Italia, i fan dei Marvel Studios dovranno attendere luglio (da noi agosto) per vedere la prossima pellicola dello studio: stiamo parlando di Ant-Man and the Wasp.

Nel sequel di Ant-Man, il divertente cinefumetto dei Marvel Studios uscito nell'estate del 2015, vedremo la comparsa di Ghost, la villain interpretata dall'attrice Hannah John-Kamen (Ready Player One). Per ora abbiamo visto poco e nulla sul personaggio in questione, ma possiamo dare un'occhiata più da vicino ai suoi 'poteri' grazie a delle immagini promozionali del film che, sebbene in low-res, vi mostriamo nella galleria di immagini qui sotto.

In Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed tornerà Scott Lang (Paul Rudd) dopo gli eventi del precedente Captain America: Civil War. A causa di quello che è accaduto in quella pellicola, Lang ha esposto le Particelle Pym ed il suo potere, mettendo in pericolo il Dr. Hank Pym (Michael Douglas) e sua figlia Hope (Evangeline Lilly). Costretti alla fuga, i due dovranno rivolgersi nuovamente a Lang/Ant-Man quando un nuovo villain darà loro problemi; Lang sarà costretto, dunque, a collaborare con Hope che, nel frattempo, si sdoppierà nell'eroina Wasp.

Ant-Man and the Wasp sarà il terzo cinefumetto dell'anno per i Marvel Studios; debutterà nei cinema italiani ad agosto.