Le nuove foto di X-Men: Dark Phoenix stuzzicano i fan dei mutanti

ha diffuso - ma per ora ve le mostriamo in low-res - delle nuove foto ufficiali dall'atteso, che arriverà a novembre nei cinema di tutto il mondo. Trovate tutte le immagini in calce alla notizia.

Questo X-Men: Dark Phoenix, descritto come un cinecomic dove le donne la faranno da padrone, rinarrerà la saga della Fenice Nera dopo il deludente adattamento visto in X-Men: Conflitto finale del 2006. Tutto questo, ovviamente, prima del passaggio dei mutanti all'interno del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, che avverrà grazie all'acquisizione, da parte della Walt Disney Pictures, della Twentieth Century Fox.

Le nuove foto ufficiali ci mostrano un nuovo primo piano alla protagonista, Jean Grey/La Fenice, interpretata dall'attrice Sophie Turner mentre, in un altro scatto, la vediamo impegnata sentimentalmente con il futuro leader dei mutanti, Scott Summers/Ciclope (Tye Sheridan).

Gli altri due scatti sono interessanti. Uno mostra uno Xavier (James McAvoy) terrorizzato 'faccia-a-faccia' con la mutaforma (Skrull? Lilandra?) interpretata da Jessica Chastain, mentre l'altra mostra un Magneto (Michael Fassbender) ridotto piuttosto male.

Il film è scritto e diretto da Simon Kinberg. X-Men: Dark Phoenix, in arrivo a novembre, è il nuovo capitolo della saga-prequel dedicata ai mutanti iniziata con X-Men - L'inizio nel 2011 e continuata con il megacrossover X-Men - Giorni di un futuro passato del 2014. E', invece, dello scorso anno il terzo film del nuovo franchise, titolato X-Men: Apocalisse.