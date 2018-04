Le novità sui personaggi di Solo: A Star Wars Story dalle nuove biografie

Anche Solo: A Star Wars Story si allinea a tutti gli altri film del franchise in quanto a segretezza e riserbo. Nelle ultime ore sono però state rilasciate alcune brevi biografie sui personaggi, che rispondono ad alcune delle domande dei fan sullo spin-off. Non ci sono novità su tutti i personaggi ma solo su alcuni, tra cui Han e Qi'ra.

Nelle biografie non c'è nulla che possa essere considerato un vero e proprio spoiler ma si può comunque avere qualche dettaglio in più sul background di ogni personaggio. Molte delle informazioni confermano alcune teorie dei fan circolate nei mesi precedenti, mentre alcune sono delle vere e proprie rivelazioni.

Di Han Solo viene raccontato che si tratta di 'un giovane ladro di strada che passa i suoi giorni a compiere truffe mentre lavora per una famigerata banda di Corellian, rubando ciò che può e gestendo gli affari per conto del suo malvagio boss. [...] Determinato a diventare il miglior pilota della galassia, si arruola nella Marina Imperiale prima di venire cacciato e incontrare Tobias Beckett'.

Qi'ra da bambina era 'una monella senza poteri. [...] Crescendo è diventata una giovane donna indipendente, intelligente e calcolatrice, con un tocco sofisticato e l'abilità per gli imbrogli. Incrociando Han è destinata a diventare molto importante nella vita del giovane Solo'.

Su Tobias Beckett invece 'è un personaggio che ha avuto un'influenza importante su Han negli anni prima che il pubblico conoscesse il personaggio di Solo. Radunando un gruppo di malviventi, Beckett mette in atto una serie di rapine per le quali ingaggia anche il giovane Han e il suo amico Chewbacca'. Nel gruppo anche Val 'fredda, pungente e sicura di sé. Si tratta del membro più equilibrato del team di Beckett'.

Il micidiale Enfys Nest, come vi abbiamo spiegato l'altro giorno, è 'un malvivente estremamente pericoloso e brutale. Con il volto sempre nascosto da un casco è micidiale e atletico'. Potrebbe essere un villain maschile, dopo le voci sulla possibilità che fosse una donna.

Infine il sadico Moloch 'opera nella sua umida tana, è sensibile alla luce solare ed è un'autorità criminale'.