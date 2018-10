Le novità Fox in uscita a novembre in home-video e digitale

20th Century Fox attraverso un comunicato ha ufficializzato le uscite in home-video e digitale per il mese di novembre, tra film, cofanetti e serie tv. Andiamo a scoprire quali sono le novità di novembre, con titoli attesi ormai da qualche mese e ora pronti a sbarcare sul mercato sia in formato DVD e Blu Ray che negli store digitali.

Già disponibile in digitale dal 18 ottobre, dal 13 novembre sarà acquistabile anche la versione DVD di Unsane, il nuovo film di Steven Soderbergh, interamente girato con un iPhone e con protagonista la star di The Crown, Claire Foy.

Una sorpresa interessante per i fan di Maze Runner: dal 13 novembre sarà disponibile il boxset & edizioni speciali in formato DVD e Blu Ray della trilogia di Maze Runner, franchise d'avventura con protagonista Dylan O'Brien.

Contemporaneamente sarà acquistabile il boxset della quadrilogia di Diario di una schiappa, nel solo formato DVD.

Per quanto riguarda le serie tv sono due le novità importanti: dal 13 novembre sarà possibile acquistare la settima stagione di Homeland - Caccia alla spia, show con Claire Danes nei panni dell'agente della CIA Carrie Mathison.

Infine, sempre dal 13 novembre, sarà disponibile la settima stagione di American Horror Story, proprio mentre l'ottava stagione è in onda sui canali statunitensi.