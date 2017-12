Le motivazioni di Thanos saranno "psicotiche" e "avvincenti" in Avengers: Infinity War

Il, villain in Avengers: Infinity War , avrà, come spiegano i registi della pellicola, delle motivazioni al contempo "psicotiche" e "avvincenti" per agire nel modo in cui vedremo nel cinefumettoche uscirà il 25 aprile!

Il personaggio del Titano Thanos (Josh Brolin), si vede nell'MCU sin dal primo Avengers, quello di Joss Whedon del 2012. Fumettisticamente parlando, Thanos venne creato dalla leggenda dei fumetti Jim Starlin. Virtualmente, una volta ottenuto il Guanto dell'Infinito, è incontrollabile. Parlando con il canale YouTube, Marvel Studios Movies, Joe Russo ha spiegato il motivo per il quale non vede l'ora che il pubblico guardi ciò che farà Thanos in Infinity War:

"Sono molto contento per il fatto che il pubblico possa conoscere [Thanos]. Penso che sia un cattivo molto interessante e complesso. Ecco perché mi piace, è per questo che sono entusiasta che il pubblico lo conosca. Credo che le sue motivazioni siano, seppur, psicotiche, avvincenti, e penso che questo, per diverse ragioni, sia il "suo" film, quindi sarà molto interessante vedere come le persone risponderanno a Thanos ."

Sinossi: in Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War uscirà al cinema in Italia a partire dal 25 aprile 2018.