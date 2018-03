Le interviste a Chris Evans e Scarlett Johansson nel video backstage di Infinity War

Come molti immaginavano già prima della messa in onda, il nuovo video in anteprima esclusiva del backstage di, trasmesso durante Entertainment Tonight non ha svelato nulla di nuovo sul film dei. Ciò non significa che non valga la pena di essere guardato, in attesa di vedere finalmente il trailer.

Il video di Avengers: Infinity War trasmesso da Entertainment Tonight mostra alcuni nuovi scatti del dietro le quinte del film, che ritraggono lo staff e la troupe mentre si preparano a filmare la sequenza di battaglie a Wakanda. Tra i protagonisti principali del video alcuni membri del cast come Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (Vedova Nera) e Anthony Mackie (Falcon).

La Marvel avrebbe inoltre smentito che rilascerà il trailer nella giornata di oggi; i fan non dovrebbero comunque abbassare la guardia perché molti biglietti di Infinity War dovrebbero essere in vendita da questo fine settimana quindi si presume che il trailer venga rilasciato prima.

Nel video che vi mostriamo vengono mostrate alcune immagini del film a Wakanda e le testimonianze di alcuni attori che proprio di quelle sequenze potrebbero essere dei protagonisti come Chadwick Boseman (Black Panther) e Danai Gurira (Okoye).

Oltre alle sequenze della battaglia, viene mostrata l'alleanza tra gli Avengers e i Guardiani della Galassia.

Nel cast principale di Avengers: Infinity War troviamo Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Star-Lord), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Spider-Man), Chadwick Boseman (Black Panther) e Josh Brolin (Thanos).

Volete scoprire cos'hanno raccontato Chris Evans e Scarlett Johansson? Scopritelo guardando il video in anteprima di Entertainment Tonight e aspettate insieme a noi l'imminente uscita del trailer!