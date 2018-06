Le fan art hanno contribuito a dare il ruolo di Deathstroke a Joe Manganiello

Attraverso il suo profilo Twitter, Joe Manganiello è tornato a parlare del personaggio di Deathstroke, che ha interpretato per la prima volta in Justice League.

L’attore era presente all’Oz Comic-Con di Melborune, in Australia, e qui ha avuto modo di spiegare come effettivamente è riuscito ad ottenere la parte. Secondo le testimonianze di chi era presente alla manifestazione, Manganiello ha dichiarato che quando Geoff Johns e Ben Affleck stavano lavorando allo script di The Batman, il produttore Jon Berg ha notato alcune fan art di lui nei panni di Deathstroke che l’avrebbero convinto ad affidargli la parte.

Manganiello, in seguito, è intervenuto su Twitter per chiarire di non aver ottenuto la parte solo grazie alle fan art, ma che queste hanno sicuramente giocato un ruolo nella sua assunzione. Ricordiamo che l’attore è comparso all’interno del DC Extended Universe in una scena dopo i titoli di coda di Justice League, in cui lo si vede conversare su uno yacht con Lex Luthor, inaspettatamente evaso di prigione.

Anche se non confermato ufficialmente, pare che la Warner abbia in cantiere un film interamente incentrato su Deathstroke e che alla regia sia collegato Gareth Evans, noto per la saga action The Raid.

Justice League è disponibile in home video e in digitale.

Sinossi: Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra.