Le Dora Milaje al centro della nuova featurette di Black Panther

Grossa attesa, da parte dei fan, per l'arrivo il prossimo 14 febbraio di Black Panther , pellicola stand-alone incentrata sul noto supereroe dei fumetti della, che aveva fatto il suo debutto nel 2016 all'interno di

Ma il personaggio di T'Challa/Pantera Nera, interpretato da Chadwick Boseman, non sarà l'unico personaggio fondamentale del cinefumetto co-scritto (insieme a Joe Robert Cole) e diretto da Ryan Coogler, autore dell'acclamato Creed - Nato per combattere.

Infatti nel film verranno esplorate maggiormente le Dora Milaje, gruppo di guardie del corpo di T'Challa al servizio del Wakanda. Un vero e proprio team di donne addestratissime che, nel cinecomic in arrivo a febbraio, saranno capitante da Okoye, il personaggio interpretato da Danai Gurira, storica interprete della combattente Michonne nel seguitissimo serial televisivo The Walking Dead. Della partita farà parte anche Nakia, interpretata da Lupita Nyong'o, una giovane donna nata per combattere.

Le due non saranno le uniche donne importantissime del film. Oltre alla madre di T'Challa, interpretata da Angela Bassett, vedremo anche Shuri, la sorella del protagonista, a cui darà vita Letitia Wright (Black Mirror), un giovane genio tecnologico che creerà numerose armi e, soprattutto, i vari costumi di Pantera Nera che indosserà T'Challa nel corso della pellicola.