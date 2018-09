Le amiche della sposa: Paul Feig nega qualsiasi piano per un sequel

Nel corso dell’anteprima mondiale del suo ultimo film, A Simple Favor, Paul Feig ha chiarito una volta per tutte i piani futuri per la commedia Le amiche della sposa, che all’epoca fu un grande successo commerciale.

Sul red carpet era presente tutto il cast del film, ovvero Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, e Jean Smart, così come il regista Paul Feig. Quest’ultimo, interrogato anche sulle possibilità di un sequel di Le amiche della sposa, ha chiuso la porta a qualsiasi sviluppo futuro circa il progetto: “Onestamente non so se ce ne sarà mai uno. Quel film funzionò così bene perché riguardava una donna in crisi che affrontava un periodo difficile e lo superava. Quindi non so se davvero la gente vorrà vederla di nuovo in crisi”.

L’idea di un sequel del film iniziò a circolare già all’indomani dello straordinario successo dell’originale alla Universal, ma all’epoca a frenare sul progetto fu Kristen Wiig, protagonista e sceneggiatrice del film, la quale dichiarò di non essere interessata e di essere impegnata in altri progetti. Era il 2012.

Il produttore della pellicola, Judd Apatow, si disse all’epoca favorevole al sequel, a patto che “idea alla base dev'essere altrettanto buona, se non migliore, dell'originale. Non lo faccio se non può venir fuori bene. Ancora non abbiamo avuto modo di pensarci su per bene”.

A Simple Favor vede nel cast anche Henry Golding, Andrew Rannels, Linda Cardellini e Rupert Friend, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 14 settembre, mentre non c'è ancora una data d'uscita per il mercato italiano. La sceneggiatura è stata scritta da Jessica Sharzer, e Feig figura anche come produttore della pellicola.

Co-scritto sempre dallo stesso Feig, che ha adattato sul grande schermo l'omonimo romanzo di Darcey Bell, il film seguirà la vita di Stephanie (Kendrick), una mamma vlogger che tenterà di investigare sulla misteriosa scomparsa della sua migliore amica, Emily. Affiancata così dal marito dell'amica, in questo elegante thriller ricco di colpi di scena e tradimenti, segreti e rivelazioni, omicidio e vendetta, assisteremo alla strenua ricerca della verità da parte di un duo del tutto particolare.