Lazzaro felice vince il premio alla sceneggiatura a Cannes, ecco il trailer!

01 Distribution ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Lazzaro felice, il nuovo film diretto da Alice Rohrwacher premiato all’ultimo Festival di Cannes.

La pellicola ha ricevuto dalla giuria presieduta da Cate Blanchett il premio per la miglior sceneggiatura (scritta dalla stessa regista) ex aequo con Three Faces di Jafar Panahi. Per la Rohrwacher si tratta del secondo premio consecutivo al Festival di Cannes dopo il Grand Prix Speciale della Giuria ricevuto per Le meraviglie, nel 2014.

Nel cast di Lazzaro felice troviamo Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Luca Chikovani, Agnese Graziani, Sergi Lopez, Tommaso Ragno, Natalino Balasso e con la partecipazione di Nicoletta Braschi, con Pasqualina Scuncia e Carlo “Carletto” Tarmati.

Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 31 maggio prossimo.

Sinossi: Quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la storia di un'amicizia. Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando Lazzaro nella città, enorme e vuota, alla ricerca di Tancredi.