LazyTown, Amazon ha approvato un fan film creato con l'intelligenza artificiale!

Nonostante la produzione della serie tv per bambini islandese Lazy Town sia terminata da un decennio, Amazon ha sorprendentemente approvato l'inserimento nella library di un fan film dedicato alla serie. Lo show per l'infanzia fu creato nel 2004 da Zaki Paul, con protagonista la star de La sirenetta Jodi Benson.

Un fan film che inizia con una scena flashback dello show originale con Stephanie che si sveglia nella sua camera da letto a LazyTown. In seguito viene svelato che il personaggio ha una sorella e finisce su un volo per il Giappone per fermare suo padre e Robbie Rotten.



Il fan film è stato realizzato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale ed è disponibile su Prime negli Stati Uniti ma non solo. Sul canale YouTube di Bados Innos, che si occupa di contenuti che riguardano proprio Lazy Town il film è stato interamente caricato e ve lo mostriamo proprio in questa news.

I riscontri dei fan sono stati perlopiù positivi e dalla community di Discord sembra che sia in cantiere anche un sequel.



Il quesito principale riguarda soprattutto Amazon - scoprite i titoli più scandalosi di Prime Video - che ha deciso di accettare l'inserimento nella propria library di quello che a tutti gli effetti è un fan film e non una produzione ufficiale. Secondo le regole di Prime Video tutti possono pubblicare i propri film sulla piattaforma come 'standalone title' ma sottolineano che i contenuti generati dagli utenti non possono essere distribuiti sulla piattaforma. Che LazyTown sia sfuggito al controllo di Amazon?



