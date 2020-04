Laws of Attraction: un passo falso nella carriera di Julianne Moore

Questa sera alle 21:10 Paramount Network trasmetterà Laws of Attractions - Matrimonio in appello con la coppia di protagonisti composta da Pierce Brosnan e Julianne Moore, che nonostante la sua atmosfera spensierata e allegra all'epoca venne pesantemente criticato per la sua rappresentazione stereotipata degli irlandesi.

La commedia diretta da Peter Howitt, inoltre, segnò un brusco passo falso nella carriera della sua protagonista, Julianne Moore, la quale era reduce dall'incredibile performance in The Hours in cui interpretava il personaggio di Laura Brown; per il ruolo la Moore venne pure candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista (mentre Nicole Kidman andò a vincerlo come protagonista per lo stesso film). L'idea di apparire dunque all'interno di una commedia sentimentale modello Sandra Bullock o Julia Roberts poteva quindi essere appetibile e auspicabile come mossa di carriera per l'attrice a quel punto quattro volte candidata all'Oscar (la quinta sarebbe arrivata solo nel 2015 e sarebbe andata a segno con Still Alice).

Tuttavia, Laws of Attraction - Matrimonio in appello non si rivelò il successo sperato: la pellicola che poteva contare su un budget di ben 32 milioni di dollari non andò oltre i 30 milioni al box-office risolvendosi in un pesantissimo flop commerciale. Non è tutto: la pellicola venne anche accusata di essere pesantemente stereotipata nella sua rappresentazione degli irlandesi; nel giorno della sua uscita nelle sale d'Irlanda, infatti, un popolare magazine irlandese dedicò un intero articolo su quanto Laws of Attraction insultasse la sua popolazione e di quanto stereotipata fosse la sua rappresentazione.

Nello stesso anno, la Moore recitò anche in Marie e Bruce - Finché divorzio non vi separi, passato del tutto inosservato, mentre dovremo attendere la seconda parte degli anni Duemila per una ripresa dell'attrice con pellicole di valore come Savage Grace, presentato a Cannes, Io non sono qui che la vide tornare a essere diretta da Todd Haynes o ancora nel cult I figli degli uomini di Alfonso Cuaròn.