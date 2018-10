Lawrence Kasdan torna alla regia con il thriller November Road

Deadline riporta che il leggendario sceneggiatore Lawrence Kasdan scriverà e dirigerà il thriller November Road, basato sull'omonimo romanzo di Lou Berney.

La storia è ambientata subito dopo l'assassinio del presidente John F. Kennedy nel novembre del 1963, e segue un tenente di nome Frank Guidry che fu coinvolto casualmente nella trama per uccidere JFK. Quando si accorge che le altre persone coinvolte stanno morendo una dopo l'altra a in circostanze misteriose, Guidry organizza la propria fuga e finisce per accettare la proposta di una bella casalinga madre di due figlie piccole, usandole per costruirsi un alibi perfetto.

Oltre a scrivere e dirigere, Kasdan produrrà il film insieme a Shane Salerno in una coproduzione tra Kasdan Pictures e The Story Factory.

"November Road è un romanzo affascinante, un thriller criminale brutale e snervante, combinato con una romantica storia d'amore", ha detto Kasdan. "Il libro è popolato da personaggi divertenti e sorprendenti che ci permetteranno di realizzare un film estremamente emozionante."

Berney ha definito Kasdan "uno dei migliori registi al mondo, con una lista di film iconici al suo attivo. Ha la giusta sensibilità e umanità per un libro che attraversa più generi, ma in definitiva è una storia d'amore".

Kasdan ha trascorso gli ultimi sei anni alla Lucasfilm, contribuendo a scrivere Star Wars: Il Risveglio della Forza del 2015 e anche il recente Solo: A Star Wars Story. Nella sua quarantennale carriera, Kasdan si è fatto strada nel mondo di Hollywood come sceneggiatore di Star Wars, firmando i copioni de L'Impero Colpisce Ancora e I Predatori dell'Arca Perduta di Steven Spielberg. Come regista è attivo dagli anni '80 e ha firmato dei classici del cinema americano come Body Heat, Il Grande Freddo, Silverado e Turista per caso. La sua carriera si arrestò dopo il disastroso Dreamcatcher, adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King uscito nel 2003.