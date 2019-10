Lawrence Kasdan non realizzerà mai più un altro Star Wars: 'Non sono interessato'

Dopo aver espresso la sua dura opinione contro la Disney, l'acclamato regista e sceneggiatore Lawrence Kasdan ha dichiarato che non lavorerà mai più ad un nuovo Star Wars in futuro.

Lui, che è diventato famoso in tutto il mondo nel 1980 con la sua prima sceneggiatura intitolata L'Impero Colpisce Ancora e che avrebbe firmato anche Il Ritorno dello Jedi, Il Risveglio della Forza e Solo: A Star Wars Jedi, ha spiegato che non è più interessato alla saga creata da George Lucas ora che è in mano alla major.

"Non posso accettarlo. Non volevo sedermi e leggere il film di Star Wars di qualcun altro. Non sono interessato a Star Wars. Ma non pensate neanche per un secondo che non io non abbia idea di quanto sia stato fortunato con Star Wars, semplicemente oggi posso ricevere una proposta e rifiutarla. Devi essere in una situazione molto privilegiata per fare una cosa del genere, e questo non lo darò mai per scontato."

Nel frattempo, il futuro della saga di Star Wars rimane incerto dopo l'abbandono di David Benioff e DB Weiss dalla nuova trilogia: pare che i creatori di Game of Thrones abbiano rinunciato al progetto anche per colpa del fandom tossico, e ora la data di uscita prevista per dicembre 2022 risulta vacante, dato che il film di Kevin Feige non sarà affrettato per rimpiazzare quello dei due sceneggiatori.