Il lavoro sulle voci dei personaggi nel backstage de Il Re Leone

Jon Favreau, insieme al cast vocale originale di Il Re Leone, racconta l'approccio e il lavoro intrapreso per tornare a regalare emozioni agli spettatori dalla Rupe dei Re, a distanza di venticinque anni dall'uscita nelle sale del Classico animato della Disney. Il filmato mostra gran parte degli attori che partecipano al film, in uscita ad agosto.

Dopo il grande successo de Il libro della giungla, Jon Favreau torna dietro la macchina da presa per un altro grande evergreen del cinema disneyano, Il Re Leone, in questa nuova versione fotorealistica del film che uscì nel 1994.

La trama de Il Re Leone riguarda sempre il cucciolo di leone Simba, figlio di Mufasa ed erede al trono delle Terre del Branco. Sopraffatto dal malvagio fratello minore Scar, Mufasa muore e Simba è costretto in fuggire esiliato, crescendo insieme ai due nuovi amici, Timon e Pumbaa. Simba inizierà un percorso che lo riporterà a riprendersi ciò che gli è stato portato via.



Il cast vocale originale comprende star del calibro di Donald Glover (Simba), Seth Rogen (Pumbaa), Chiwetel Ejiofor (Scar), Alfre Woodard (Sarabi) e Billy Eichner (Timon), con James Earl Jones che torna a prestare la propria voce a Mufasa, a più di vent'anni dalla prima volta.

Con le musiche di Hans Zimmer, e il soggetto scritto da Irene Mecchi, Jonathan Roberts e Linda Woolverton, Il Re Leone è prodotto e distribuito dalla Walt Disney Pictures.

Il film sfiderà Harry Potter e Spider-Man per i record di luglio al box- office, con la Disney che nel frattempo ha lanciato una campagna chiamata 'proteggi i leoni africani'.