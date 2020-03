Il lavoro di post-produzione su Gli Eterni sta continuando da casa

Tutto bloccato a causa del Coronavirus, soprattutto in quel di Hollywood, dove si sono fermate le produzioni di praticamente tutti i film in uscita il prossimo anno. Ma c'è qualcuno che ci prova da casa, come questa compagnia di VFX al lavoro anche sul film del MCU Gli Eterni.

Il Marvel Cinematic Universe è, come anche il resto di Hollywood, in pausa forzata: a livello televisivo, sono state interrotte le riprese di The Falcon and The Winter Soldier, Loki e gli altri live-action, mentre per quanto riguarda il lato cinematografico, abbiamo già assistito al rinvio dell'uscita di Black Widow nelle sale, e ora iniziano a sorgere dubbi sui tempi de Gli Eterni.



La pellicola diretta da Chloé Zhao è attualmente in fase di post-produzione, ma non sappiamo quanto potrà potrarsi lo stop alle produzioni, e quando sarà ritenuto sicuro poter tornare a lavorare sui set. Questo vuol dire che, dovesse presentarsi il bisogno di reshoot, l'uscita a novembre inizierebbe a essere effettivamente meno probabile.



Ma, fortunatamente, non tutto sembra essersi fermato: una delle società di VFX ingaggiate per il film starebbe continuando a lavorare remotamente. Non siamo a conoscenza dei progressi fatti finora in merito, ma è sicuramente una buona notizia, e magari una piccola parte di una soluzione contro lo stallo generale creatosi nelle ultime settimane.



Vedremo adesso cosa accadrà con le date d'uscita, se ci sarà uno slittamento dell'intera Fase 4 in casa Marvel, o se la situazione sanitaria permetterà un tempestivo ritorno alla normalità (per quanto improbabile possa sembrare al momento). Per ora, il debutto in sala de Gli Eterni è previsto per il 4 novembre 2020.