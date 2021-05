Che lavoro faceva Clint Eastwood prima di diventare attore? Scopriamolo insieme

Clint Eastwood non ha bisogno di presentazioni: quello del protagonista di Per un Pugno di Dollari e Gran Torino è uno dei volti più riconoscibili e amati della storia del cinema, grazie a una sfilza di successi e ruoli iconici che a volerli elencare non ci basterebbe lo spazio. Ma cosa sappiamo del Clint prima del successo sul grande schermo?

Come sempre accade in questi casi, la vita non ha certo steso a Eastwood il tappeto rosso sulla strada che porta al successo internazionale: prima della definitiva esplosione, infatti, il nostro già tentava la carriera da attore studiando recitazione e accettando vari piccoli ruoli, mantenendosi però nel frattempo con lavori decisamente più umili.

Per pagarsi gli studi in attesa di spiccare il volo, infatti, il buon Clint (allora poco più che ventenne) era solito lavorare in una stazione di servizio: un lavoretto che gli permise di frequentare il corso di recitazione al prestigioso Los Angeles Community College. Sforzi e sacrifici che, come sappiamo, sono serviti a forgiare l'uomo e l'attore che di lì a qualche tempo sarebbe stato scoperto da un certo Sergio Leone, diventando nel giro di qualche anno una delle stelle più splendenti di Hollywood.

Proprio oggi, come probabilmente ricorderete, il nostro Clint spegne ben 91 candeline: per festeggiare il suo compleanno, dunque, ecco alcuni film di Clint Eastwood da guardare e riguardare in streaming.