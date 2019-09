Il titolo di lavorazione di Venom 2 anticipa un potenziale dettaglio sul film

Mentre si prepara a (ri)accogliere a braccia aperte il figliol prodigo Spider-Man, la Sony Pictures è ormai pronta a dare il via alle riprese di Venom 2, sequel del cinecomic campione di incassi con protagonista Tom Hardy.

La direzione del progetto come sappiamo è stata affidata ad Andy Serkis, e mentre ad oggi sono ancora pochissimi i dettagli a nostra disposizione, ProductionWeekly ha pubblicato quello che potrebbe essere un nuovo indizio sulla trama.

A quanto pare, infatti, lo studio utilizzerà il titolo provvisorio di "Fillmore" per la produzione, e la parola dovrebbe confermare che il sequel sarà ambientato ancora a San Francisco, città che faceva da sfondo al precedente capitolo. Per chi non lo sapesse, il Fillmore è un locale di musica dal vivo (curiosamente apparso nei Marvel Comics) nella zona di di San Francisco, California.

Si tratta di un edificio storico per la città, costruito nel 1912 e originariamente chiamato Majestic Hall; fu ribattezzato Fillmore Auditorium nel 1954, e si trova nella Western Addition, ai margini del quartiere Fillmore e del quartiere Upper Fillmore. Curiosamente, fu costruito anche un altro locale a New York City, chiamato Fillmore East, ma oggi è la sede di una banca.

L'unica altra vera informazione che abbiamo riguardo al film è che Woody Harrelson interpreterà il serial killer Cletus Kassidy, destinato a diventare l'ospite del villain Carnage. Anche Michelle Williams riprenderà il ruolo interpretato nel film del 2018.

L'inizio delle riprese di Venom 2, lo ricordiamo, è fissato per novembre prossimo.