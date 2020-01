Si lavora sodo al film su The Walking Dead. La Trilogia è più incerta del previsto

Nella stessa intervista rilasciata a Entertainment Weekly pochi giorni fa dove rivelava le proporzioni del film su The Walking Dead con protagonista Rick Grimes (Andrew Lincoln), il produttore Scott Gimple ha anche parlato delle difficoltà che si stanno incontrando nello sviluppo, mettendo in forse la pre-annunciata trilogia cinematografica.

Quando gli viene chiesto se i piani per una trilogia siano ancora intatti, Gimple ha infatti risposto: "Al momento sì, ma stiamo ancora organizzando le idee. Questo è il piano attuale. Stiamo perfezionando il film con Robert Kirkman, coinvolto attivamente nel progetto cinematografico. Non voglio aggiungere altro. Sta prendendo lentamente vita e nel miglior modo possibile, ma stiamo cercando di renderlo molto speciale per tutti i soggetti coinvolti, continuando a impegnarci duramente. Allo stato attuale delle cose è un processo davvero deliberativo".



Al momento il film di The Walking Dead con protagonista Rick Grimes non ha nemmeno una data d'uscita ufficiale, e considerando le proporzioni del progetto - definito "molto più grande della serie televisiva" - non pensiamo possa arrivare nelle sale prima dell'autunno 2021. Parlando proprio dell'intreccio e della vastità del progetto, sempre Gimple ha rivelato che "sarà folle, sfrenato e completamente nuovo" da quanto visto finora.



Incrociamo le dita. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.