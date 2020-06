Laurence Fox contro le star di Harry Potter: 'Il loro attacco a JK Rowling è vergognoso'

La bufera scatenata dai tweet di JK Rowling, ritenuti transfobici, non accenna a diminuire e anzi nuova benzina sul fuoco viene gettata dall'attore Lawrence Fox, che attacca apertamente Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson.

L'attore ha infatti commentato la vicenda sulle pagine del giornale The Spectator con le seguenti, dure parole:

"Questi ragazzi sono dei ricchi privilegiati per dire ciò che pensano senza rischiare nulla e tanto meno la censura, o forse no? Temendo per la loro immagine, per il loro futuro o per entrambi, le tre star si sono messe contro la propria madre. Spero che Neville Paciock sia migliore di loro."

Fox fa riferimento alle dure risposte del Golden Trio, che su Twitter ha condiviso post contro le affermazioni della Rowling: prima è stata la volta di Daniel Radcliffe, poi quella di Emma Watson e infine è arrivata anche la condanna da parte di Rupert Grint, ai quali si sono avvicendati anche altri commenti da parte del cast di Harry Potter.

La controversia diviene di giorno in giorno più complessa e a poco è valso il lungo articolo di 3700 parole condiviso dalla Rowling sul suo sito e in cui spiegava le sue motivazioni: il terreno inizia infatti a franare sotto i piedi della scrittrice, che in pochi giorni si è vista ripudiare non solo dagli attori ai quali ha portato fama e successo, ma anche dalla Warner Bros. e persino dalla sua storica casa editrice.