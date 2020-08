Laurence Fishburne sul perché ha rifiutato Pulp Fiction: 'Rendeva l'eroina attraente'

Lo scorso gennaio Quentin Tarantino ha rivelato di aver creato l'iconico personaggio di Jules Winnfield per Laurence Fishburne, e ora la star di Matrix ha finalmente spiegato perché ha rifiutato di partecipare a Pulp Fiction lasciando spazio alla leggendaria interpretazione di Samuel L. Jackson.

"Avevo solo un problema nel modo di affrontare l'uso dell'eroina" ha spiegato l'attore a Vulture. "Mi è sembrato un po' sprezzante, un po' troppo leggero. Mi sembrava che rendesse attraente l'uso dell'eroina. Non riguardava solo il mio personaggio, mi sono chiesto 'Di cosa parla tutto questo?'. Non si trattava del mio personaggio in Pulp Fiction, ma del modo in cui veniva trattato il problema dell'eroina. E tutta la c***o di parte con l'ipoderma e l'iniezione di adrenalina? No."

Tuttavia, Fishburne ha elogiato la performance di Jackson: "Sam si è portato a casa il film. Se lo è messo in tasca ed è andato via, dando il via alla sua carriera da protagonista. Di costa stiamo parlando? È una grande parte."

L'attore ha poi rivelato di aver rifiutato un ruolo in Fa' la cosa giusta di Spike Lee per un motivo simile. "Le licenze creative che Spike si stava prendendo con Fa' la cosa giusta non mi convincevano. Se hai un ruolo nella comunità afroamericana - anche non sei afroamericano, sei lì da generazioni - allora diventi un membro della famiglia, il che significa che sei praticamente protetto da tutto ciò che dovrebbe accadere" ha aggiunto Fishburne, affermando che gli eventi del film, in particolare l'incendio nella pizzeria, gli erano sembrati un poco attendibili."

Sempre in questi giorni, l'attore ha spiegato perché non tornerà in Matrix 4. Per altri approfondimenti, vi lasciamo invece al nostro Everycult su Pulp Fiction.