Laurence Fishburne, ecco perché non farà ritorno come Morpheus in Matrix 4

Questa sera su Rai 4 alle 21:20 andrà in onda il thriller d'azione Standoff, con protagonisti Thomas Jane e Laurence Fishburne; come noto prossimamente uscirà il nuovo capitolo della saga fantascientifica di Matrix, tuttavia Fishburne non tornerà nell'iconico ruolo di Morpheus, ed ecco perché.

Da quello che abbiamo appreso tra i vari indizi trapelati dal set, ma nonostante ciò non ancora confermati in via ufficiale, sembra che sarà Yahya Abdul-Mateen II ad interpretare un giovane Morpheus, in quanto quello che tutti conosciamo con le fattezze di Laurence Fishburne non apparirà nel prossimo capitolo della saga. Il nome dell'attore è uno di quelli che non compare nel cast principale della pellicola, la cui uscita è stata posticipata all'aprile 2022.

Il motivo dell'assenza del personaggio di Morpheus, ovvero della sua versione più adulta, potrebbe essere stata già svelata nel videogame The Matrix Online, distribuito nel 2005, ovvero all'indomani della conclusione della trilogia di Matrix delle Wachowski. Qui il personaggio, secondo la narrazione, è stato ucciso da un programma denominato l'Assassino, creato dalle macchine per togliere di mezzo un incontrollabile Morpheus, adirato dal non ritorno di Neo. Se il film in uscita tenesse conto di questo dettaglio si spiegherebbe facilmente l'assenza di Fishburne dal cast.

Una teoria recente legata sempre a Matrix 4, vorrebbe Neil Patrick Harris come villain principale della trama: si pensa che l'attore possa vestire i panni di un villain umano, così da entrare in diretta contrapposizione con quello "digitale" che era rappresentato da Smith. Questo villain potrebbe aver creato una sorta di culto pro-Matrix dedicato alla diffusione dell'idea che essere collegati al mondo virtuale è in verità meglio che esistere in quello reale.

Inizialmente previsto per maggio 2021, un'attesa tutto sommato accettabile, il film è slittato ad aprile 2022.