Laurence Fishburne dopo Matrix: i film più famosi della star di Morpheus

Il nome di Laurence Fishburne è ormai da più di 20 anni legato indissolubilmente a quello di Morpheus, l'indimenticabile personaggio che in Matrix introduceva Neo ai segreti del mondo simulato creato dalle macchine per gli esseri umani: la carriera del nostro, però, non si limita certo alla sola saga ideata dalle sorelle Wachowski.

Nell'indagare sulle migliori prove offerte da Fishburne sul grande schermo non possiamo non partire da Apocalypse Now: il capolavoro di Francis Ford Coppola con Martin Sheen e Marlon Brando contribuì in maniera decisiva al lancio della carriera di un giovanissimo Laurence, all'epoca alla sua seconda apparizione sul grande schermo.

Passiamo allora al 1994, anno in cui il film Tina - What's Love Got to Do with It vale a Fishburne la sua prima e unica nomination agli Oscar come Miglior attore non protagonista grazie alla splendida interpretazione offerta nei panni di Ike Turner, manager e marito di Tina Turner; tra un Matrix Reloaded e un Matrix Revolutions il 2003 è invece anche l'anno di Mystic River, l'acclamatissimo film di Clint Eastwood che vede il buon Laurence dar volto al sergente Withey Powers.

Avviciniamoci ai giorni nostri con Contagion, film del 2011 firmato Steven Soderbergh tornato tristemente di moda allo scoppio della pandemia; a proposito di Matrix, ci sembra inoltre giusto segnalare la presenza di Fishburne nei capitoli 2 e 3 della saga di John Wick, nuovamente al fianco di un Keanu Reeves in gran forma.

In quali di questi ruoli avete maggiormente apprezzato il talento di Laurence Fishburne? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che poche ore fa è stato finalmente rilasciato il primo trailer di Matrix Resurrections.