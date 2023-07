Laurence Fishburne compie 62 anni: 'Pulp Fiction? Non riuscivo a capire il copione'

Riuscite ad immaginare un Jules Winnfield interpretato non da Samuel L. Jackson, ma da Laurence Fishburne? No, non stiamo bestemmiando: la cosa è stata ad un certo punto vicinissima a diventare realtà, almeno stando a quanto raccontato dal neo 62enne Laurence Fishburne un po' di tempo addietro.

La star di Matrix, infatti, sostiene di esser stata la prima scelta di Quentin Tarantino per il ruolo del compare di Vincent Vega: a spalancare le porte a un Samuel L. Jackson d'annata fu però l'incapacità del giovane e inesperto Laurence di comprendere appieno lo spirito di un copione che avrebbe fatto la storia del cinema.

"Ero la prima scelta di Tarantino per Pulp Fiction, precisamente per il ruolo che sarebbe poi andato a Samuel L. Jackson. Il problema è che avevo difficoltà a comprendere il copione, non ero abbastanza maturo. Inoltre i miei agenti mi dissero di non accettare più ruoli secondari, perché il mio nome doveva imporsi come protagonista. Li ascoltai, sbagliando. Ma non avrei mai fatto meglio di Samuel. Lui si mette l'intero film in tasca. Per fortuna ho capito l'errore e qualche anno più tardi non l'ho ripetuto con Matrix" sono state le parole dell'attore. Ruoli mancati a parte, intanto, qui trovate un nostro elenco delle migliori performance di Laurence Fishburne.