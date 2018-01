Lauren Shuler Donner parla di un potenziale crossover Avengers/X-Men

L'acquisizione della Twentieth Century Fox da parte dellaha aperto a svariate possibilità future, tra cui un possibile crossover - da sempre sognato - traed

Parlando con Rotten Tomatoes, la produttrice Lauren Shuler Donner ha parlato della possibilità e si è definita aperta all'idea: "Sicuro, perché no? Ma guardate, mancano 18 mesi al completamento dell'acquisizione, quindi chissà. Per me, Bob Iger è uno degli uomini intelligenti di questo paese. Alan Horn è un vecchio amico. Kevin Feige lavorava per me ed era un produttore associato nel primo X-Men. Io e Kevin abbiamo iniziato insieme con il primo X-Men, quindi per me, lavorare con Kevin, sarebbe straordinario".

La produttrice poi ha parlato dei recenti scandali che hanno colpito l'industria cinematografica, in primis quelli riguardanti Brett Ratner, regista di X-Men: Conflitto finale: "Ho sostenuto Ellen Page al 100%. E' orribile. Sono consapevole che è veramente umiliante per le donne, me inclusa. Si, ne ero a conoscenza.".

Su T.J. Miller, che sarà anche in Deadpool 2, spiega: "Siamo nella fase del montaggio finale di Deadpool 2. Non credo faremo una cosa simile [al rimpiazzo dell'attore come avvenuto in Tutti i Soldi del Mondo, nb.]". Ed il suo futuro nel franchise? "E' una decisione dello studio, non so".

Infine, la produttrice ha parlato del filmaker Bryan Singer: "Ascoltate, adoro Bryan ma ha anche un mucchio di demoni. Bryan ha alcuni problemi, ed ha bisogno di prendersi cura dei suoi problemi personali. E' tutto quel che posso dirvi".