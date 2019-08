Per Lauren Ridloff Gli Eterni avrà un 'appeal sexy ed internazionale'

C'è tantissima curiosità attorno a Gli Eterni, e non certo da ora: i fan Marvel attendono da sempre il film che dovrebbe spiegare una grossa fetta delle origini dell'Universo Marvel stesso, ed ora finalmente il sogno è in via di realizzazione.

Con l'annuncio del cast al completo rivelato da Disney al D23 Expo di Anaheim Gli Eterni prende quindi forma e gli attori stessi stanno cominciando a dar sfogo alla loro esaltazione per far parte di questo ambiziosissimo progetto.

Una delle prime a parlare è stata Lauren Ridloff (Makkari), che ha definito Gli Eterni come un film profondamente diverso dagli altri del Marvel Cinematic Universe, dotato di un fascino tutto suo: "Sarà un film dall'appeal sexy, internazionale" ha dichiarato Ridloff. L'attrice è stata poi seguita a ruota dal collega Kumail Nanjiani (Kingo): "Sarà davvero molto, molto eccitante. Sarà un sacco diverso dai film del Marvel Cinematic Universe che abbiamo già visto. Sarà molto più cosmico, e poi parlerà del vero inizio dell'Universo Marvel. Finora Captain America è stato l'elemento più vecchio degli Avengers, ma ora andremo molto, molto, molto più indietro" ha spiegato l'attore.

Gli Eterni, che sarà diretto da Chloe Zhao, riunirà inoltre due attori che dovrebbero conoscersi piuttosto bene: si tratta di Kit Harington e Richard Madden, entrambi star di Game of Thrones.