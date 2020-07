Lauren Graham, cosa fa oggi la star di Una Mamma per Amica e Perché te lo Dice Mamma?

Dici Lauren Graham e pensi a Una Mamma per Amica: l'attrice è stata per anni il volto di Lorelai Gilmore nella fortunatissima serie andata in onda dal 2000 al 2007, ma la sua carriera ovviamente non si limita al solo ruolo della rassicurante e chiacchierona madre di Rory.

Nel corso degli anni Graham ha infatti messo in curriculum, oltre ad altre serie di successo (vedi Parenthood), anche varie apparizioni sul grande schermo: tra le più famose ricordiamo Perché te lo Dice Mamma, al fianco di colleghe del calibro di Diane Keaton, ma anche Babbo Bastardo, Missione Tata o Un'Impresa da Dio.

Negli ultimi anni la nostra ha un po' rallentato, senza però mai fermarsi del tutto: al cinema le sue ultime comparse risalgono al 2016 (Middle School e Un Weekend al Limite), mentre per quanto riguarda il piccolo schermo ricorderete sicuramente tutti il momentaneo ritorno delle Gilmore Girls nei nuovi episodi di Una Mamma per Amica prodotti da Netflix.

Da quest'anno, inoltre, Graham ha preso parte alla serie Zoey's Extraordinary Playlist; chissà che il futuro non le riservi, inoltre, una nuova apparizione nei panni di Lorelai! Prossimamente, inoltre, la nostra Lauren sarà protagonista di un reboot di Mighty Ducks per Disney+. Voi, intanto, fateci sapere nei commenti se avete avuto modo di apprezzare Lauren Graham anche al di fuori di Una Mamma per Amica nel corso degli anni.