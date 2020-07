Laura Torrisi, che fine ha fatto la protagonista di Una Moglie Bellissima?

Una Moglie Bellissima fu un titolo decisamente azzeccato per il noto film del 2007 firmato Leonardo Pieraccioni: all'epoca una buona fetta d'Italia restò incantata dalla bellezza di Laura Torrisi, protagonista del film nel quale recitava appunto la parte della compagna del personaggio interpretato dal comico toscano.

Ruolo, quello della compagna di Pieraccioni, che Torrisi ha poi effettivamente rivestito anche nella vita reale: la relazione tra i due nacque proprio nel 2007 sul set del film, portando alla nascita di una figlia nel 2010 e alla separazione nel 2014 (a tal proposito, Pieraccioni è da poco stato visto con la nuova compagna).

Tornando a parlare di carriera, il cinema non ha riservato troppe gioie alla nostra Laura: l'attrice è infatti stata vista, dopo il successo del film con Gabriel Garko, solo nel poco memorabile Sharm el Sheikh - Un'Estate Indimenticabile, di Ugo Fabrizio Giordani.

Si va un po' meglio invece sul fronte televisivo: dal 2010 a oggi abbiamo infatti visto Laura Torrisi in fiction come Il Peccato e la Vergogna, L'Onore e il Rispetto, Le Tre Rose di Eva 4, Sacrificio d'Amore e Furore - Il Vento della Speranza. Sempre sul piccolo schermo contiamo inoltre la partecipazione ai due film TV con Enzo Salvi e Maurizio Battista Din Don - Una Parrocchia in Due e Din Don - Il Ritorno. Di recente, inoltre, Torrisi ha anche partecipato come concorrente ad Amici Celebrities.