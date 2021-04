Laura Pausini: la cantante romagnola si esibirà alla 93esima cerimonia degli Oscar

Dopo la vittoria ai Golden Globes, Laura Pausini avrà l'onore di concorrere anche agli Oscar 2021, per tale ragione il prossimo 25 Aprile, la celebre cantante italiana si esibirà con il brano Io sì (Seen), scritto da Dianne Warren per il film La vita davanti a sé con Sophia Loren.

La sua performance - che vedrà coinvolti anche gli altri candidati con i loro brani in nomination per la migliore canzone originale, Celeste, H.E.R., Leslie Odom, Jr., Daniel Pemberton, Molly Sandén - avverrà durante gli Oscar: Into The Spotlight, lo show introduttivo a questa 93esima cerimonia, che sarà naturalmente molto diversa da quella degli anni precedenti.

La reaction di Laura Pausini alla notizia della sua nomination agli Oscar ha fatto il giro del web, la cantante romagnola infatti inizialmente non aveva ben capito se fosse stata effettivamente nominata, ma le grida di giubilo dei suoi genitori, le hanno permesso di comprendere ciò che stava accadendo.

Quella di Laura Pausini con Io sì è solo una delle ben tre nomination italiane alla prossima edizione degli Academy Awards. Troviamo infatti anche il Pinocchio di Matteo Garrone che si è portato a casa la candidatura per "Migliori Costumi" e "Miglior Make-Up". Speriamo che l'Italia possa portare a casa quest'anno qualche ambita statuina.