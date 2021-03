Laura Pausini fa il bis e vola agli Oscar: ecco la sua pazza reazione

Questo pomeriggio sono state annunciate le nomination agli Oscar 2021, e tra le canzoni candidate nella categoria "Miglior Canzone" c'è anche "Io sì", il brano cantato da Laura Pausini per il film La vita davanti a sé e già vincitore del Golden Globe. Guardiamo insieme la reazione dell'artista alla notizia della candidatura.

"Candidata all'Oscar? Io? @theacademy #OscarNoms" si chiede incredula nella caption del video la Pausini, anticipando un'ancor più confusa (ma incredibilmente entusiasta) reazione che vediamo proprio nel filmato.

Inizialmente infatti, colpa anche dell'evidente ritardo del segnale di trasmissione, la cantante romagnola non aveva ben capito se fosse stata effettivamente nominata, ma dalle urla dei genitori, probabilmente in collegamento con loro su un altro dispositivo, sembrava essersi fatta già un'idea di ciò che avrebbe udito a distanza di pochi secondi.

Così, pochi istanti dopo, eccola gioire assieme al resto della famiglia: "Ce l'abbiamo fattaaaa!" la sentiamo urlare nel video, prima di ringraziare per l'onore.

Quella della Pausini per Io sì è stata una delle tre nomination italiane alla prossima edizione degli Academy Awards, con Pinocchio di Matteo Garrone che si è portato a casa la candidatura per "Migliori Costumi" e "Miglior Make-Up".

"Io sì" dovrà vedersela contro "Fight for You" (Judas and the Messiah), "Hear My Voice" (Il Processo ai Chicago 7), “Húsavik – My Hometown” (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) e “Speak Now” (One Night in Miami). Riuscirà a portare a casa l'Oscar?