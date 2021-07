Laura Pausini, in arrivo un film Amazon sulla cantante: 'Sarà unico nel suo genere'

Continua a essere ricco di emozioni questo 2021 per Laura Pausini, un anno segnato già dalla vittoria ai Golden Globes e dall'esibizione alla cerimonia degli Oscar. Sono iniziate oggi, infatti, le riprese di un film Amazon Original dedicato alla cantante, icona della musica pop italiana anche all'estero, che arriverà su Prime Video nel 2022.

Il film nasce da un’idea originale della stessa Laura Pausini, è scritto da Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa), che ne è anche il regista, con Monica Rametta, ed è prodotto da Endemol Shine Italy.

"Da tempo ricevevo proposte per un mio progetto cinematografico ma non trovavo nulla che mi sembrasse così speciale da dedicargli tempo ed energie" ha dichiarato Laura Pausini, bonariamente presa di mira da Checco Zalone dopo i David di Donatello. "Cercavo qualcosa di innovativo nelle sceneggiature che mi proponevano, ma non sentivo nessuna urgenza di raccontarmi. Poi, a febbraio del 2020, ho incontrato Amazon Studios e, in una delle nostre riunioni, ho capito che c’era una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante e che finalmente desideravo condividere. [...] Cercheremo di raccontarla nel modo che sento più sincero, come faccio da sempre con la musica, questa volta con tutta la passione che ho per il cinema."

"Il nostro nuovo film Amazon Original italiano sarà un progetto innovativo e siamo felici di lavorare con i creatori e i talenti più brillanti e innovatori per creare una storia coinvolgente e unica per i nostri clienti" ha aggiunto Georgia Brown, Head of European Amazon Originals di Amazon Studios. "Siamo certi che gli spettatori di Prime Video in tutto il mondo saranno rapiti dalla storia incredibile che racconteremo con Laura."