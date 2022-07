Laura Linney, la star di Mystic River riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Con trent'anni di carriera alle spalle, Laura Linney ha finalmente ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. La collega Holland Taylor, con la quale Linney recitò in The Truman Show nel 1998, e lo showrunner di Ozark, Chris Mundy, le hanno consegnato il riconoscimento nella giornata di lunedì 25 luglio.

"C'è il brivido emotivo nel rendersi conto di far parte di questa storia in mezzo alle persone che hai idolatrato per tutta una vita. Che il tuo nome è lì, che sarà lì per un po', che mio figlio e la mia famiglia potranno venire a vederlo. È molto, molto entusiasmante" ha dichiarato Linney.



Nonostante sia ancora sotto shock per il prestigioso riconoscimento, l'attrice ha dichiarato che con il tempo 'assimilerà tutto questo'.

Laura Linney - che per la sua partecipazione ha provocato l'arrabbiatura del casting director di Love Actually - ha iniziato la propria carriera nel 1992, e ha vinto quattro Emmy e due Golden Globe. È stata inoltre nominata tre volte al premio Oscar e una volta per un BAFTA.



Negli ultimi anni la sua carriera ha ritrovato linfa sul piccolo schermo grazie alla serie tv Ozark, al fianco di Jason Bateman.

"Sono stata fortunata. Ozark è stata soltanto gioia dall'inizio alla fine... È stata davvero un'esperienza unica nella mia vita".



Tanto che qualche giorno fa Laura Linney ha confessato:"Non voglio vedere il finale di Ozark".