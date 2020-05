Laura Dern, regalo di compleanno davvero speciale per Reese Whiterspoon: ecco cos'ha fatto

Quante volte vi siete scervellati pensando al miglior regalo di compleanno possibile per un amico o un'amica? Beh, tocca mettersi l'anima in pace: difficilmente si può competere con quanto fatto da Laura Dern per il compleanno della sua amica Reese Whiterspoon.

La star di Jurassic Park e Storia di un Matrimonio, in realtà, non ha dovuto aguzzare l'ingegno più del dovuto: la richiesta, infatti, è arrivata dalla stessa Whiterspoon e Dern non ha esitato un attimo a realizzare il desiderio dell'amica.

Ma di cosa si tratta? Ebbene, pare che l'attrice de La Rivincita delle Bionde sia una grande fan della storica soap opera Dynasty ed abbia chiesto a Laura Dern di rifarne una scena insieme a lei. Detto fatto, dunque: lo scorso marzo, per il 44esimo compleanno di Whiterspoon, Dern è diventata Alexis Carrington mentre la sua amica e collega ha vestito i panni di Krystle Carrington.

"La cosa bella è stata che abbiamo cominciato a guardare in continuazione video di loro due per capire in che modo potessimo reinterpretare la scena rispettando la quarantena. E i nostri figli sono stati la nostra crew, sono stati fantastici" ha spiegato Dern.

Insomma, cosa aspettate? Per il vostro compleanno chiedete ai vostri amici di rifare con voi la scena di un film o una serie che amate: siamo sicuri che saranno ben felici di accontentarvi! A proposito di team-up tra attrici, alcune star di Hollywood se le sono date di santa ragione qualche giorno fa.